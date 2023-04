Vaticano: Papa, lungo giro in papamobile per salutare i fedeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine della messa delle Palme, ha fatto un lungo giro di Piazza San Pietro per salutare i circa 60mila fedeli presenti. A bordo della papamobile, ha dispensato sorrisi e benedizioni a tutti ed è uscito anche dalla piazza, per salutare i fedeli in via della Conciliazione. Prima di salire a bordo della papamobile, in sedia a rotelle aveva salutato e stretto la mano a ognuno dei cardinali presenti, scambiando con tutti qualche parola. (Civ)