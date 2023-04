Vinitaly: oggi presenti il ministro Tajani e capi di Stato e di governo dei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, visiterà oggi il salone Vinitaly, che dal 1967 rappresenta la principale vetrina per la promozione del vino italiano a livello internazionale. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Al Vinitaly saranno presenti anche tre capi di Stato e di governo di Stati dei Balcani occidentali: il presidente serbo Aleksandr Vucic, il premier albanese Edi Rama e il primo ministro della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevsky. Tajani li incontrerà in un piccolo vertice dedicato alla promozione del settore agroalimentare come strumento di sostegno all'economia della regione, nel contesto del percorso di avvicinamento dei Balcani occidentali all'Unione europea. "Abbiamo promosso la presenza al più alto livello dei Paesi dei Balcani al Vinitaly, parte della strategia che punta a stabilizzare la regione. Il primo ministro albanese, il presidente serbo e il primo ministro della Macedonia del Nord sono qui oggi per visitare gli stand e rafforzare ulteriormente la collaborazione in questo settore. Con i paesi dei Balcani occidentali abbiamo infatti avviato un nuovo percorso con la Conferenza di Trieste lo scorso 24 gennaio, volto a rilanciare il nostro impegno politico e la nostra cooperazione economica, commerciale, culturale e scientifica nella regione. Domani, 3 aprile, ospiteremo alla Farnesina una riunione ministeriale con i sei ministri della regione". (segue) (Com)