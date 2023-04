Vinitaly: oggi presenti il ministro Tajani e capi di Stato e di governo dei Balcani occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani inoltre effettuerà una visita dei padiglioni dei principali produttori vitivinicoli e delle associazioni agricole e agroalimentari, partecipando anche a due tavole rotonde organizzate rispettivamente dal Consorzio Valpolicella e dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "Vinitaly è diventato negli anni un vero e proprio brand in grado di trainare la promozione del vino italiano a livello internazionale e, al pari dell'intero sistema fieristico, costituisce un asset strategico per il sistema produttivo nazionale e per le dinamiche dell'export italiano" ha sottolineato il vicepremier, evidenziando al contempo che il ministero degli Esteri è in prima linea – in collaborazione con tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire da Ice – per promuovere una sempre maggiore internazionalizzazione del salone. (Com)