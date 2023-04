© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, dall'una alle 5 di mercoledì 5 aprile sarà chiusa l'uscita della stazione di Anagni per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. Lo comunica, in una nota, Autostrade per l'Italia. (Com)