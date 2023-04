Fiumicino: controlli in aeroporto, 3 denunce per tentato furto, sanzionati 5 autisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, i carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato tre persone per tentato furto e sanzionato altre cinque persone per violazioni amministrative. Presso i duty free situati nel Terminal 3 - Partenze, i carabinieri hanno fermato, in distinti interventi, tre viaggiatori, un italiano, un francese e una boliviana, che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria e cosmetici, del valore di oltre 600 euro, nascondendoli all’interno dei propri bagagli a mano. Sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che hanno poi allertato i militari. La merce è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre i tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e Ncc, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato 5 persone che procacciavano passeggeri all’esterno del “Terminal 3 – Arrivi” in violazione delle norme vigenti. I militari hanno a loro notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo e elevato multe per 6.692euro. (Rer)