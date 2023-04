Ucraina: Zelensky, da Kiev respinta la più grande forza contro l’umanità del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha celebrato la resistenza ucraina che ha determinato un anno fa l’allontanamento delle truppe russe dall’area intorno alla capitale Kiev. “Popolo ucraino, avete fermato la più grande forza contro l’umanità del nostro tempo”, ha scritto in un messaggio su Telegram. “Avete fermato una forza che odia e vuole distruggere tutto ciò che è importante per le persone”, ha continuato il presidente ucraino. “Libereremo tutte le nostre terre. Rimetteremo la bandiera ucraina in tutte le città”, si legge nel messaggio. (Kiu)