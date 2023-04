Libano: patriarca Rai, i politici devono cancellare il peccato della corruzione e dell’egoismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici in Libano devono cancellare il peccato della corruzione e dell’egoismo, smettendo di soddisfare soltanto i propri interessi personali e di rubare il denaro pubblico. Lo ha affermato il patriarca maronita, cardinale Bechara Rai, durante il sermone tenuto in occasione della Domenica delle Palme. “Il vero politico è un servitore”, ha evidenziato Rai in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che “la politica è un'arte incentrata sul servire il bene pubblico” e che il politico si impegna a “servire l'amore, la giustizia e il bene dell'uomo”. “I politici e deputati libanesi sappiano che per garantire una buona politica bisogna eleggere un presidente della Repubblica con queste caratteristiche in modo da riorganizzare le istituzioni”, ha aggiunto il cardinale. Nell’occasione, il capo della Chiesa maronita ha ricordato che sta “preparando il ritiro spirituale del 5 aprile con i deputati cristiani”, riferendosi all'invito rivolto dal patriarcato ai 64 deputati cristiani a partecipare a una giornata di preghiera. "Pregheremo insieme per il Libano e per il suo salvataggio dalla crisi politica, economica, finanziaria", ha aggiunto. (segue) (Lib)