Bulgaria: Radev invita i cittadini a votare “per non lasciare che altri decidano per loro”

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, si è recato alle urne per votare alle elezioni parlamentari che si stanno tenendo oggi nel Paese balcanico. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bnt”. “Mi aspetto che la ragione e i principi prevalgano”, ha dichiarato il capo dello Stato, evidenziando che “votare è la cosa più importante”. “Invito i bulgari ad andare alle urne per non lasciare che qualcun altro decida per loro”, ha affermato Radev. (Seb)