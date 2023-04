Argentina: Fmi, requisiti 2022 soddisfatti ma situazione economica ora è più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina ha chiuso il 2022 soddisfacendo i requisiti di prestazione quantitativi previsti, ma ha bisogno di un’azione politica più incisiva nel contesto di grave siccità, aumento dell’inflazione e debolezza delle riserve. È questa la valutazione del Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha dato il via libera all’esborso di un’altra tranche, di 5,4 miliardi di dollari, del finanziamento accordato al Paese l’anno scorso, e ha approvato una modifica dell’obiettivo di riserva. Lo rende noto l’organizzazione con sede a Washington in un comunicato dettagliato che fa seguito all’annuncio dell’esborso. Nella quarta revisione dell’accordo, firmato nel marzo del 2022 nell’ambito del meccanismo Extended Fund Facility (Eff), l’Fmi ha rilevato che tutti i requisiti di performance sono stati soddisfatti “con un certo margine” e ha approvato alcune deroghe connesse all’introduzione di restrizioni sui cambi e modifiche agli obiettivi di accumulo delle riserve. (segue) (Was)