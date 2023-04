Argentina: Fmi, requisiti 2022 soddisfatti ma situazione economica ora è più difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicedirettrice generale e presidente ad interim, Gita Gopinath, pur riconoscendo che le “politiche macroeconomiche più prudenti nella seconda metà del 2022 hanno sostenuto una moderazione dell’inflazione e miglioramenti dei saldi fiscali ed esterni”, ha evidenziato che “la situazione economica è diventata più difficile dall’inizio di quest’anno” e che “sono giustificati alcuni aggiustamenti al ribasso degli obiettivi di accumulo delle riserve”. Tuttavia, “il raggiungimento dell’obiettivo di disavanzo di bilancio primario del 2023 dell’1,9 per cento del prodotto interno lordo rimane essenziale”. Gopinath ha sollecitato, in particolare, un’azione sul fronte delle sovvenzioni energetiche e dell’assistenza sociale. “Sarà fondamentale far sì che le tariffe energetiche per gli utenti residenziali e commerciali ad alto reddito si modifichino per essere pienamente allineate con i costi, anche per ridurre la regressività del sistema”, ha dichiarato. (segue) (Was)