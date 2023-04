Arabia Saudita-Egitto: fonti stampa, Al Sisi atteso oggi a Gedda dal principe ereditario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si recherà oggi a Gedda, in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo riferisce il quotidiano saudita “Okaz”, precisando che si tratta di una visita di “poche ore” durante il quale Al Sisi e l’erede al trono saudita discuteranno delle relazioni bilaterali tra i propri Paesi, soprattutto a livello politico ed economico, e delle modalità per ampliare la portata degli investimenti. Come evidenzia il quotidiano saudita, le relazioni tra Riad e Il Cairo hanno assistito a un notevole sviluppo negli ultimi anni. Il Regno del Golfo è uno dei principali Paesi che ha sostenuto le riserve in valuta estera dell'Egitto, fornendo un deposito da 3 miliardi di dollari alla Banca centrale egiziana ed estendendo i depositi precedenti per un importo di 2,3 miliardi di dollari. Riad contribuisce poi a rafforzare gli sforzi di sviluppo dell'Egitto attraverso il Fondo saudita per lo sviluppo, che ha stanziato finanziamenti per 32 progetti in settori vitali, stando a quanto riferisce “Okaz”. (Res)