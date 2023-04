Ucraina: Medvedev, Zelensky giudicato da Dio per quanto fatto contro monastero delle Grotte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà giudicato da Dio per quanto fatto contro il monastero delle Grotte di Kiev. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. “Sono sicuro che (Zelensky e i suoi collaboratori) saranno giudicati non solo da un giudice mortale, ma soprattutto da Dio. E pagheranno per quello che hanno fatto”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. Ieri sera il metropolita Pavel, a capo del monastero, è stato sottoposto a 60 giorni di arresti domiciliari dal tribunale del quartiere Shevchenko di Kiev, dopo che il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) lo ha formalmente accusato di incitamento all'odio interreligioso e di giustificazione dell'aggressione armata da parte della Russia. Il metropolita è esponente della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca, che ha rapporti tesi con le autorità di Kiev per i suoi legami storici con la Chiesa ortodossa russa. Il monastero delle Grotte è formalmente di proprietà statale e ai monaci è stata notificata la fine del contratto di locazione che consentiva loro di occuparlo. La scadenza entro la quale i monaci avrebbero dovuto lasciare il monastero era mercoledì 29 marzo. Il metropolita Pavel ha tuttavia dichiarato che i monaci non avrebbero lasciato il convento, nell’attesa dell’esito di un ricorso in tribunale contro lo sfratto. (Rum)