- Nella Giornata mondiale sull'autismo prosegue l'impegno del ministero della Difesa per l'integrazione e inclusione. Lo ha detto il ministro Guido Crosetto. “Molte le iniziative delle Forze Armate. Tutti insieme con le altre Istituzioni per un Paese forte e coeso affinché nessuno resti indietro”, ha scritto il titolare del dicastero in un messaggio su Twitter. (Res)