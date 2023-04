Pensioni: Malan (Fd'I), grazie a governo Meloni arrivano aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento del suo insediamento questo governo ha lavorato per sostenere la crescita, le famiglie, i lavoratori, le imprese di fronte alla difficile crisi che ha colpito non solo l'Italia ma l'intera Europa. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "E giorno per giorno gli effetti di queste misure, molte inserite nella legge Finanziaria, si stanno concretizzando. Alla notizia del dimezzamento dei costi della bolletta elettrica, diffusa nei giorni scorsi da Arera, ora si unisce quello degli aumenti da questo mese delle pensioni. Dal 2,6 al 6,3 per cento. È la conferma del nostro buon governo, il governo Meloni, che gli italiani hanno scelto con il loro voto, e che sta ricambiando la fiducia con i fatti", aggiunge Malan. (Rin)