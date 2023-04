Vinitaly: Cia, agricoltori al centro del Salone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aziende che tramandano storie e tradizioni, dalle terre del vecchio castello che, dopo più di 400 anni, tornano a produrre vino, al nome celtico scelto in onore delle antiche popolazioni che, già secoli prima, coltivavano quegli appezzamenti a vite. E, poi, vigneti eroici che crescono su ripide pendici montane e vitigni autoctoni riportati a nuova vita. Senza dimenticare le cantine green e biologiche, che fanno della sostenibilità ambientale il marchio di fabbrica delle loro bottiglie. Sono solo alcune delle realtà portate da Cia-Agricoltori Italiani al Vinitaly, che apre oggi i battenti a Veronafiere. Al centro della partecipazione all'edizione 2023, infatti, c'è l'immenso patrimonio vitivinicolo dei territori Made in Italy, rappresentato dalle aziende associate, protagoniste di un serrato calendario di degustazioni, assaggi e focus group tematici nella "tasting area" di Cia, al Padiglione 12 (stand D2), che quest'anno raddoppia con il nuovo spazio al Padiglione C (stand C8-C9) insieme a Italia Olivicola, per Sol&Agrifood. (segue) (Rin)