Vinitaly: Cia, agricoltori al centro del Salone (2)

- "Vogliamo puntare su quelli che, secondo noi, sono i veri protagonisti del settore, ovvero i produttori agricoli -spiega il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini- che, da Nord a Sud del Paese, lavorano ogni giorno per garantire la qualità, la tipicità e la varietà del vino italiano. Una filiera di eccellenza che vale 31,3 miliardi di euro, coinvolge oltre 500 mila aziende di cui circa 100 mila guidate da giovani under 35 e macina record sui mercati esteri, sfiorando il traguardo degli 8 miliardi di export nel 2022". Eppure, mai come ora, occorre fare quadrato intorno al settore e tutelare questo asset strategico da crisi e criminalizzazioni, che ne mettono a rischio la tenuta. "Prima la pandemia e poi la guerra -ricorda il presidente di Cia- con la mancanza di materie prime, l'escalation dei costi di produzione e l'inflazione galoppante che incide sulla spesa. Ma il mondo del vino, oggi, paga anche i continui tentativi di demonizzazione, come il pericoloso precedente delle health warnings irlandesi, che creano allarmismo e disinformazione non distinguendo più il consumo corretto, moderato e responsabile dall'abuso". (segue) (Rin)