Vinitaly: Cia, agricoltori al centro del Salone (3)

- Per questo, sottolinea Fini, "il Vinitaly 2023 è l'occasione per fare ancora più squadra e chiedere all'Europa di salvaguardare i fondi di promozione per assicurare la competitività del settore, concentrarsi sulla lotta all'abuso di alcol e, soprattutto, evitare politiche sproporzionate che minano le comunità e i territori del vino, così come la cultura e il turismo gastronomico Made in Italy, basato sulla Dieta mediterranea, di cui il vino è parte integrante". "Il vino, come l'olio e le specialità tipiche che quest'anno portiamo anche dentro Sol&Agrifood, il Salone dedicato all'interno di Vinitaly, sono eccellenze del Paese, rappresentano tradizioni e usanze, raccontano la capacità unica degli italiani di legare prodotti e territori -conclude il presidente di Cia-. Ora dobbiamo continuare a far crescere il valore aggiunto di filiere così importanti, anche dal punto di vista economico, valorizzando e promuovendo sempre meglio le produzioni dei nostri agricoltori sui mercati e tra i consumatori". (Rin)