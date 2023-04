Importante porto Cina-Nepal riprende sdoganamento passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Gyirong nella regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, è uno dei più grandi porti terrestri tra la Cina e il Nepal.Ha ripreso ieri lo sdoganamento dei passeggeri.Il trasporto di merci nel porto in entrambe le direzioni è ripreso il 28 dicembre dello scorso anno.Da allora, attraverso questo porto 9.800 tonnellate di merci del valore di 413 milioni di yuan (circa 60 milioni di dollari) sono stati esportati dalla Cina, mentre 600 tonnellate di merci per un valore di 17 milioni di yuan sono state importate in Cina.La ripresa degli scambi di persone significa che il porto di Gyirong ha ora ripreso completamente i servizi passeggeri e merci. (Xin)