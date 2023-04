Vinitaly: Coldiretti, per 84 per cento italiani vino fa bene alla salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso alla domanda su cosa rappresenti il vino – rileva Coldiretti - la risposta prevalente è che si tratta dell’espressione della cultura nazionale e del territorio, mentre al secondo posto si piazza “una fonte di piacere” e al terzo un modo per stare insieme. Il più gettonato resta il vino rosso, preferito dal 48 per cento dei consumatori – continua Coldiretti – superando il bianco (31 per cento) e gli spumanti (12 per cento), mentre il rosé viene indicato da un 8 per cento e il restante predilige altro. La compagnia privilegiata di consumo del vino è la famiglia, secondo oltre la metà (51 per cento) degli intervistati, mentre un altro 29 per cento lo beve assieme agli amici. C’è poi un 13 per cento – spiega Coldiretti – che predilige il vino quando è assieme al partner. Solo un 6 per cento lo beve da solo. Le mura domestiche risultano dunque il luogo privilegiato di consumo, seguite da ristorante ed enoteche e bar. (segue) (Rin)