Vinitaly: Coldiretti, per 84 per cento italiani vino fa bene alla salute (4)

- Ma dove comprano il vino gli italiani? Secondo Coldiretti/Centro studi Divulga il luogo di acquisto principale è il supermercato (62 per cento), mentre al secondo posto ci sono le cantine e i negozi aziendali con il 30 per cento, seguite da enoteche, piccoli negozi di alimentari e discount, mentre il web calamita ancora solo un 5 per cento degli ordini. Al momento dell’acquisto la prima caratteristica che viene presa in considerazione è il territorio di produzione, saldamente davanti al prezzo e al marchio, ma c’è anche chi guarda alla gradazione alcolica e alla certificazione biologica, secondo Coldiretti/Centro studi Divulga. Non sorprende dunque che la metà esatta degli italiani (50 per cento) – conclude Coldiretti - preferisca consumare vino della propria regione, rispetto a un 26 per cento che lo sceglie di altre regioni italiane e a un 23 per cento per il quale la provenienza è indifferente. Praticamente nessuno sceglie prodotti stranieri. (Rin)