Bulgaria: premier Donev, per avere un governo regolare occorre votare

- Il premier ad interim della Bulgaria, Galab Donev, si è recato alle urne per votare alle elezioni parlamentari che sono oggi in corso nel Paese balcanico. Lo ha riferito l’emittente televisiva “Bnt”. Dopo aver espresso la sua preferenza nel seggio elettorale, il capo del governo provvisorio bulgaro ha sottolineato che “oggi è il momento di scegliere”, perché non è più “il tempo delle promesse e della campagna elettorale”. “Dobbiamo votare per poter avere un governo regolare”, ha aggiunto Donev. L’attuale premier ad interim ha fatto sapere che “le elezioni stanno procedendo normalmente” e che non ci sono stati finora “problemi gravi”. (Seb)