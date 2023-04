Tunisia: ex deputato Corrente democratica, presidente Saied soffre di problemi cardiaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, soffre di un grave problema di salute derivante da fibrillazione atriale, a cui si aggiungono difficoltà respiratorie. Lo ha affermato il politico e attivista tunisino Sofiane Makhloufi, membro dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo sciolta nel luglio 2021 dal presidente tunisino ed esponente della Corrente democratica. Le sue dichiarazioni giungono mentre i tunisini si interrogano sull’assenza del presidente dalla scena politica da circa dieci giorni. In un post su Facebook, Makhloufi ha spiegato che il disturbo di cui è affetto Saied porrebbe limiti allo svolgimento di una “vita normale”, avendo anche bisogno di un periodo di ripresa prolungato. “Da giorni aspettiamo il coraggio della stampa”, ha affermato l’attivista, esortando le autorità a fornire chiarimenti, anche al fine di preservare la credibilità del presidente stesso. Secondo esponenti dell’opposizione, tra cui il genero del capo del movimento islamico Ennahda ed ex ministro degli Esteri, Rafik Abdessalem, Saied è stato ricoverato nell'ospedale militare di Tunisi, a seguito di gravi problemi di salute. Finora, però, dalla presidenza non è stata diffusa ancora nessuna notizia in merito e l’ultimo post sulla pagina Facebook riguarda la decisione del 30 marzo di estromettere dall’incarico il governatore di Gabes, mentre l’ultima attività svolta da Saied in persona dovrebbe risalire al 27 marzo scorso, con riferimento all’incontro con il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, di cui però non è stata data notizia sul social media.(Tut)