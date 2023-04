Vaticano: Papa, nell'ora più tragica Gesù prova l'abbandono di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nella sua omelia della domenica delle Palme, pone l'accento sulla figura del Cristo sofferente che grida "Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?". Sono "le parole che ci portano al cuore della passione di Cristo, al culmine delle sofferenze che ha patito per salvarci", dice il Pontefice. "Nell'ora più tragica Gesù prova l'abbandono da parte di Dio. Mai, prima di allora, aveva chiamato il Padre con il nome generico di Dio", aggiunge il Papa. "Il Signore arriva a soffrire per amore nostro quanto per noi è difficile persino comprendere – sottolinea Bergoglio – Vede il cielo chiuso, sperimenta la frontiera amara del vivere, il naufragio dell'esistenza, il crollo di ogni certezza: grida 'il perché dei perché'". "Il verbo 'abbandonare' nella Bibbia è forte; compare in momenti di dolore estremo – dice Francesco – in amori falliti, respinti e traditi; in figli rifiutati e abortiti; in situazioni di ripudio, vedovanza e orfananza; in matrimoni esausti, in esclusioni che privano dei legami sociali, nell'oppressione dell'ingiustizia e nella solitudine della malattia: insomma, nelle più drastiche lacerazioni dei legami. Cristo ha portato questo sulla croce, caricandosi il peccato del mondo. E al culmine Egli, il Figlio unigenito e prediletto, ha provato la situazione a Lui più estranea: la lontananza di Dio". (Civ)