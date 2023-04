Vaticano: Papa, in migranti, disabili e anziani tanti cristi abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'omelia pronunciata durante la celebrazione della domenica delle Palme, ricorda che "oggi ci sono tanti cristi abbandonati". "Cristo abbandonato ci smuove a cercarlo e ad amarlo negli abbandonati", sottolinea il Pontefice che aggiunge: "Egli desidera che ci prendiamo cura dei fratelli e delle sorelle che più assomigliano a Lui, a Lui nell'atto estremo del dolore e della solitudine". Bergoglio non dimentica che "ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problemi", afferma il Papa che aggiunge: "Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore". Francesco lancia un invito ai fedeli: "Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati – esorta – Per noi, discepoli dell'Abbandonato, nessuno può essere emarginato, nessuno può essere lasciato a sé stesso". "Chiediamo oggi questa grazia: di saper amare Gesù abbandonato e di saper amare Gesù in ogni abbandonato. Chiediamo la grazia di saper vedere e riconoscere il Signore che ancora grida in loro. Non permettiamo che la sua voce si perda nel silenzio assordante dell'indifferenza. Non siamo stati lasciati soli da Dio; prendiamoci cura di chi viene lasciato solo", conclude il Papa. (Civ)