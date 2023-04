Autismo: Acampora, spero che da domani Stato sia più vicino a ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Avere qui il Presidente Mattarella, faccio fatica a dirlo, è una cosa importante perché è un segno di vicinanza alle 600 mia famiglie che hanno figli con autismo". Lo ha sottolineato il fondatore e ideatore di PizzAut Nico Acampora, a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Onlus 'PizzAut' a Monza, in occasione della 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo'. "Io auspico che la presenza di Mattarella sia un passo in più che stimoli resto dello Stato a fare di più e ad essere presenti - ha sottolineato - perché ci sono ancora pochi insegnanti di sostegno, e i nostri figli fanno fatica. Speriamo che da domani sia più presente il sistema Italia con noi dopo la presenza del Presidente della Repubblica", ha concluso. (Rem)