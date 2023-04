Vaticano: Papa, anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando a braccio durante l'omelia della domenica delle Palme, ricorda il clochard tedesco morto qualche giorno fa sotto il Colonnato di San Pietro, "solo, abbandonato". "È Gesù per ognuno di noi – sottolinea – Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli", conclude Bergoglio. (Civ)