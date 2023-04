Vaticano: anche monsignor Ganswein tra i concelebranti della messa delle Palme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cardinali che concelebrano la messa delle Palme in piazza San Pietro insieme a Papa Francesco c'è anche monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI, congelato nelle funzioni da tre anni. Per Padre Georg, che attende le decisioni del Pontefice circa il suo futuro, si tratta della prima apparizione a una celebrazione con il Papa dopo i funerali di Ratzinger. Tra i concelebranti c'è anche il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo vaticano legato allo scandalo finanziario per la compravendita del Palazzo di Londra. (Civ)