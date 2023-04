Civitavecchia: incidente sull’Aurelia, auto si ribalta e finisce fuori strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale a Civitavecchia, in provincia di Roma. Il fatto è avvenuto questa notte, intorno alle ore 3, quando un’auto che viaggiava sulla statale Aurelia, per cause ancora da accertare, si è ribaltata all’altezza del chilometro 56, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale sanitario del 118 a prendersi cura della conducente, che non destava condizioni di salute preoccupanti. Inoltre, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della strada, fino all’arrivo del carroattrezzi.(Rer)