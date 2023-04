Iraq: compagnia Somo, raggiunto accordo con Kurdistan per riprendere esportazioni di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan hanno trovato un accordo su “molti punti” per favorire la ripresa delle esportazioni di petrolio a seguito dello stop temporaneo dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega i giacimenti del nord dell’Iraq con la Turchia. Lo ha riferito la Compagnia nazionale per la vendita di petrolio (State Organization for Marketing of Oil, Somo) all’emittente curdo-irachena “Rudaw”, precisando che presto verrà ufficialmente annunciato l’accordo e i suoi dettagli. Ieri, il portavoce del ministero del Petrolio, Assem Jihad, aveva fatto sapere che le parti avevano raggiunto un’intesa per riprendere le esportazioni proprio attraverso la compagnia Somo. Secondo le informazioni ottenute sinora da “Rudaw”, Baghdad ed Erbil hanno stabilito un meccanismo per vendere il petrolio della regione in modo congiunto. Ciò prevede anche la costituzione di una sala comune tra il ministero delle Risorse naturali della regione del Kurdistan e la Somo, il cui compito sarà gestire la vendita di petrolio curdo. Inoltre, secondo quanto appreso da “Rudaw”, la posizione di vicedirettore generale di Somo sarà assegnata ai curdi, in modo che anche la regione possa partecipare al processo di vendita del petrolio iracheno e del Kurdistan. (segue) (Res)