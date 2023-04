Iraq: compagnia Somo, raggiunto accordo con Kurdistan per riprendere esportazioni di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interruzione delle esportazioni di petrolio ha fatto seguito all’interpretazione della sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cci), con sede a Parigi, emessa lo scorso 23 marzo, in base alla quale le autorità irachene, in accordo con quelle turche, hanno deciso di chiudere temporaneamente l’oleodotto di 970 chilometri che trasporta il petrolio estratto dai giacimenti curdi e della provincia federale di Kirkuk verso il terminal petrolifero turco di Ceyhan sul Mediterraneo. La sentenza risponde a una richiesta di arbitrato inoltrata dal governo di Baghdad contro la Repubblica di Turchia per una presunta violazione dell’accordo turco-iracheno relativo agli oleodotti, firmato nel 1973, in base al quale il ministero del Petrolio iracheno e la sua società Somo sono le sole autorità legittime che potrebbero emettere ordini di carico. Tuttavia, sono sorte una serie di interpretazioni differenti della sentenza. Una di queste è che “il governo regionale del Kurdistan fa parte del governo iracheno, quindi la Turchia non ha commesso alcuna violazione caricando e depositando il petrolio secondo le istruzioni del governo regionale del Kurdistan”. (segue) (Res)