Iraq: compagnia Somo, raggiunto accordo con Kurdistan per riprendere esportazioni di petrolio (3)

- L'arresto temporaneo delle esportazioni sta avendo delle conseguenze anche in Italia. Anche se le compagnie petrolifere italiane non sono direttamente coinvolte nei giacimenti a Kirkuk, il Kurdistan iracheno è divenuto per Roma il primo fornitore di greggio a seguito del blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia per effetto delle sanzioni euroatlantiche. A gennaio 2023, ad esempio, l’Italia ha importato 4.478.807 barili di petrolio di qualità Kirkuk dal Kurdistan iracheno, che rappresentano circa il 12 per cento del totale delle importazioni di oro nero, secondo l'ultimo bollettino disponibile del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Inoltre, la qualità del petrolio di Kirkuk è molto simile a quella del greggio russo Urals per grado Api (peso specifico rispetto all’acqua), che è di 29,18 per la qualità Kirkuk a fronte di 30 circa per la qualità Urals, con una percentuale di zolfo leggermente superiore per il blend nord-iracheno. (Res)