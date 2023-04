Bulgaria: elezioni parlamentari, i principali leader politici hanno già votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei principali partiti della Bulgaria hanno già votato alle elezioni parlamentari che sono oggi in corso nel Paese balcanico. È quanto emerge dal sito dell’emittente televisiva “Bnt”, che riporta una serie di dichiarazioni da loro rilasciate. Il leader del Movimento per i diritti e le libertà bulgaro (Dps), Mustafa Karadaya, ha affermato di aver votato “con razionalità e responsabilità”, con la speranza di uscire “da questa crisi politica” perché “se non la si supera, nessuna delle altre crisi, come quella economica, sociale, sanitaria o energetica, può essere risolta”. “Ho votato per redditi più alti e prezzi più bassi, per la protezione della produzione interna bulgara, per fermare la guerra e arrivare alla pace”, ha invece dichiarato la presidente del Partito socialista bulgaro (Bsp), Korneliya Ninova. (segue) (Seb)