Bulgaria: elezioni parlamentari, i principali leader politici hanno già votato (2)

- Il leader di Ascesa bulgara, Stefan Yanev, ha detto di sperare che le elezioni possano dare un risultato utile e che le parti politiche “possano sedersi a un tavolo alla ricerca del dialogo e di quei corretti principi necessari per costituire una maggioranza”. Il leader del partito Rinascita, Kostadin Kostadinov, ha esortato i cittadini a votare per la sua forza politica, per un Paese “libero e indipendente”. Il copresidente di Bulgaria democratica (Db), Hristo Ivanov, alleato di Continuiamo il cambiamento (Pp), ha detto di auspicare di uscire “da questa impasse e crisi politica”, promettendo di cercare “una formula più basata sull’unità tra forze politiche attorno a priorità specifiche”. Si sono recati alle urne anche gli ex premier bulgari Kiril Petkov e Bojko Borisov, leader dei due maggiori partiti, rispettivamente Pp e Gerb. “Ho votato perché ogni cittadino bulgaro possa avere una normale vita europea”, ha scritto su Facebook Petkov. Andare a votare “è per i cittadini il modo più democratico di decidere da chi vogliono essere governati”, ha invece dichiarato Borisov, evidenziando la necessità di “porre fine a questa instabilità politica”. (Seb)