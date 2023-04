Ucraina: forze di Kiev usano cannoni antiaerei Ks-19 contro obiettivi terrestri - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le Forze ucraine utilizzano contro obiettivi terrestri una batteria di cannoni antiaerei Ks-19. Progettato in Unione Sovietica al termine della Seconda guerra mondiale e in servizio dal 1947, il cannone ha un calibro di 100 millimetri ed è efficace anche contro obiettivi a terra, in particolare blindati leggeri, grazie alla capacità di penetrare blindature di spessore fino a 185 millimetri a un chilometro di distanza. (Kiu)