- Cielo sulle Alpi in prevalenza poco nuvoloso. Altrove nuvolosità irregolare, a tratti velato. Precipitazioni deboli sparse, anche a carattere di breve rovescio. Maggiormente interessati i settori di Pianura e fascia prealpina, meno probabili altrove. Neve oltre 1300 metri circa. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 16°C. (Rem)