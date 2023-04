Cina-Giappone: visita ministro Esteri Hayashi, in corso colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, in visita a Pechino ieri e oggi (primo e 2 aprile), ha iniziato i suoi impegni ufficiali odierni incontrando l’omologo della Cina, Qin Gang. Incontrerà anche il direttore della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista, Wang Yi, e il primo ministro, Li Qiang. Prima dell’inizio del colloquio tra i ministri degli Esteri Hayashi ha dichiarato che è “sempre più importante" che, nonostante le “molte sfide”, i due Paesi mantengano relazioni bilaterali “costruttive e stabili”, come concordato dal primo ministro giapponese Fumio Kishida e dal presidente cinese Xi Jinping durante il vertice dello scorso novembre. Qin ha osservato che quest’anno ricorre il 45mo anniversario della firma del Trattato bilaterale di pace e amicizia del 1978 e che devono essere compiute “scelte giuste” per onorare lo spirito del patto e si è detto disponibile a dialogare affinché i rapporti possano “andare avanti rimuovendo gli ostacoli”. (segue) (Git)