Cina-Giappone: visita ministro Esteri Hayashi, in corso colloqui (2)

- Secondo l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, Hayashi intende discutere di vari temi che sono motivo di tensione tra le due maggiori potenze asiatiche e chiedere il rilascio del cittadino giapponese arrestato a Pechino all'inizio di marzo. Probabilmente il capo della diplomazia di Tokyo chiederà anche alla Cina di svolgere un “ruolo responsabile”, basato sul diritto internazionale, per promuovere la pace e la stabilità in Ucraina. Qin, invece, potrebbe sollevare la questione delle misure prese dal Giappone per rafforzare i controlli sulle esportazioni di apparecchiature avanzate per la produzione di chip. (Git)