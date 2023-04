© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata delle elezioni parlamentari in Bulgaria è iniziata in un’atmosfera tranquilla. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno, citato dall’emittente televisiva “Bnt”. “Sono state prese tutte le misure necessarie per tutelare l’ordine pubblico e per garantire un pacifico giorno di elezioni”, ha reso noto il dicastero bulgaro. I cittadini avranno la possibilità di votare fino alle ore 20 (21 italiane). (Seb)