Israele: migliaia di manifestanti chiedono la cancellazione della riforma giudiziaria

- La città israeliana di Tel Aviv è stata teatro, per il 13esimo sabato consecutivo, di una grande manifestazione nella serata di ieri, che ha visto la partecipazione di circa 230 mila persone. Secondo gli organizzatori, ammonta a quasi 450 mila il numero dei dimostranti scesi in diverse località del Paese, tra cui Haifa (a nord), Rehovot e Gerusalemme (centro) e Beersheba (a sud) per chiedere la cancellazione definitiva della controversa riforma giudiziaria incoraggiata dal governo di Benjamin Netanyahu, nonostante la sua sospensione temporanea annunciata il 27 marzo scorso dal premier stesso. Come riferito dal quotidiano “The Times of Israel”, le forze di polizia sono intervenute con cariche e cannoni ad acqua per liberare dalla folla la principale arteria di traffico della città, l’autostrada Ayalon. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 19 manifestanti con l’accusa di disturbo della quiete pubblica. "Continueremo a scendere in piazza fino a quando non ci verrà promesso che lo Stato di Israele rimarrà una democrazia", hanno dichiarato gli organizzatori, dicendosi diffidenti sul fatto che la controversa legislazione possa essere votata entro 24 ore. (segue) (Res)