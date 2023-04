Israele: migliaia di manifestanti chiedono la cancellazione della riforma giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, anche esponenti di destra favorevoli alla riforma hanno organizzato due manifestazioni, l’ultima il 30 marzo, per esprimere il proprio sostegno al premier e alla sua coalizione di governo. “Il popolo chiede riforme giudiziarie" e "Bibi re d'Israele", sono stati alcuni degli slogan intonati, con riferimento al soprannome del primo ministro. La riforma giudiziaria presentata dal governo ha suscitato proteste di vasta portata in Israele da svariate settimane, culminate con lo sciopero generale di lunedì 27 marzo che ha costretto il primo ministro Netanyahu a fare una parziale marcia indietro. Malgrado il rinvio, il progetto di riforma per ora resta in piedi, benché il suo percorso sia rallentato dall’esigenza di trovare “un accordo che riesca a comporre la controversia”, come riferito dallo stesso premier. Intanto, nei giorni scorsi, il presidente Isaac Herzog ha incontrato i rappresentanti dei partiti di maggioranza e opposizione per cercare di raggiungere un compromesso sulla riforma. (segue) (Res)