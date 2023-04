Nepal: presidente della Repubblica ricoverato in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Nepal, Ram Chandra Poudel, è stato ricoverato ieri sera al policlinico universitario Tribhuvan di Katmandu, dove si trova in osservazione. Il ricovero si è reso necessario in seguito ad acuti dolori all’addome, come ha riferito il principale consigliere presidenziale, Suresh Chalise. Il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, gli ha fatto visita in ospedale oggi e gli ha augurato una pronta guarigione. Poudel, esponente del Congresso nepalese (Nc) sostenuto da un’ampia coalizione di partiti, è stato eletto il 9 marzo e ha giurato il 13 marzo. Il presidente della Repubblica, 78 anni, laureato in letteratura nepalese, ha iniziato l’attività politica da studente ed è stato arrestato più volte, trascorrendo complessivamente undici anni in carcere, durante il “regime dei panchayat” il sistema politico del Regno del Nepal dal 1960 al 1990: il periodo in cui il re assunse il controllo diretto dello Stato, i partiti furono soppressi e l’amministrazione fu affidata alle assemblee di villaggio. Dal 1991 è stato eletto sei volte in parlamento. È stato presidente della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, dal 1994 al 1999, ministro dell’Interno dal 2000 al 2002 e membro dell’Assemblea costituente dal 2008 al 2017.(Inn)