Cultura: Rampelli, legge su lingua italiana non è autarchica

- La proposta di legge per scoraggiare l'uso di termini stranieri al posto di quelli italiani nasce dal diritto alla comprensione dei cittadini e dalla salvaguardia delle lingue madri dalla globalizzazione. Lo spiega il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli in un'intervista al "Corriere della Sera", nella quale ribadisce che non si tratta "di una legge autarchica". "Non voglio italianizzare le parole straniere. La proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa soltanto gli enti pubblici e privati". Sul ministero del Made in Italy, che ha un nome straniero, Rampelli precisa che "dalle sanzioni è escluso chiunque, rappresentando gli interessi economici dell'Italia all'estero, è costretto a usare termini stranieri". Rampelli, sul "Giornale", sottolinea poi che la lingua italiana è in emergenza per la globalizzazione e che "tutelare la nostra storia, dal latino a Dante, significa difendere un caposaldo della nostra identità culturale". "Eliminare termini come jobs act e spending review non è un tentativo di riportare in auge vecchie abitudini, ma elementare buon senso. Naturalmente se il termine non è traducibile si utilizza la parola straniera, ma il più delle volte è un vezzo anche un po' provinciale", aggiunge Rampelli, che ricorda come in Francia la difesa della lingua sia prevista in Costituzione. "C'è una legge ordinaria sul modello di quella che ho presentato io e una che tutela il diritto alla comprensione delle norme. Se togli i paesi anglofoni e i multilingue, quasi tutti gli Stati europei hanno la difesa della lingua madre in Costituzione", prosegue il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia. (Rin)