Roma: controlli movida, arrestata studentessa 16enne in possesso di circa mezzo chilo di droga

- Arrestata una studentessa di 16 anni, trovata in possesso di circa mezzo chilo di droga, tra hashish e Lsd. Il fatto è avvenuto ieri sera, nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri nei luoghi della movida romana, in particolare nei quartieri Prati, Aurelio e in zona piazza Bologna. Le attività condotte dai militari hanno portato all'identificazione di 178 persone. Tra queste, la ragazza di 16 anni, una studentessa romana, trovata in possesso di 440 grammi di hashish e 3 grammi di Lsd. Per questo, i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo l'hanno sottoposta agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)