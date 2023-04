Roma: controlli movida, arrestata studentessa 16enne in possesso di circa mezzo chilo di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività, inoltre, i carabinieri hanno svolto accertamenti su 55 veicoli e controlli all'interno di diverse attività commerciali. I militari della stazione Roma San Pietro, coadiuvati dai colleghi del Nas di Roma e da personale della polizia Roma Capitale, hanno ispezionato decine di attività commerciali, sanzionando, per un totale di 15 mila euro, i titolari di due ristoranti in zona piazza Risorgimento: uno per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati e per l'utilizzo di casse acustiche e insegne luminose non autorizzate e un altro per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati, l'inosservanza delle procedure volte a garantirne la sicurezza igienica e il rispetto della raccolta differenziata. (segue) (Rer)