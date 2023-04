Israele: migliaia di manifestanti chiedono la cancellazione della riforma giudiziaria - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia israeliane sono intervenute con cariche e cannoni ad acqua per liberare dalla folla la principale arteria di traffico di Tel Aviv, l’autostrada Ayalon, dopo che ieri quasi 450 mila dimostranti sono scesi nelle strade della città e in diverse località di Israele per chiedere la cancellazione definitiva della controversa riforma giudiziaria incoraggiata dal governo di Benjamin Netanyahu. (Res)