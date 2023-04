G20: India, a Gandhinagar la seconda riunione del gruppo di lavoro sulla transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi a Gandhinagar, nello Stato del Gujarat, la seconda riunione del gruppo di lavoro del G20 sulla transizione energetica sotto la presidenza dell’India. Lo riferisce un comunicato della presidenza. All’incontro partecipano oltre cento delegati dei Paesi membri, di quelli ospiti e delle organizzazioni internazionali e regionali. Sono in programma, oltre al dibattito, tre seminari collaterali dedicati ad altrettanti temi: l’ecosistema globale per l’idrogeno verde; l’accelerazione del raffreddamento e la diversificazione delle catene del valore dell’energia rinnovabile. I partecipanti visiteranno il centro finanziario e tecnologico Gift City, il monumento Dandi Kutir e il Tempio del sole di Modhera. La prima riunione si è svolta a Bangalore, nel Karnataka, dal 5 al 7 febbraio ed è stato raggiunto un consenso su sei aree prioritarie: i divari tecnologici; i finanziamenti a basso costo; la sicurezza energetica e le filiere diversificate; l’efficienza energetica, l’industria a basse emissioni di anidride carbonica e il consumo responsabile; i carburanti per il futuro; l’accesso universale all’energia pulita e la transizione giusta, conveniente e inclusiva. (segue) (Inn)