Bulgaria: Petkov (Pp), ho votato perché i cittadini possano avere una normale vita europea

- Il leader di Continuiamo il cambiamento (Pp) ed ex premier della Bulgaria, Kiril Petkov, ha votato alle elezioni parlamentari in corso oggi. Lo ha fatto sapere il politico bulgaro attraverso un post su Facebook, spiegando di aver espresso la sua preferenza attraverso la macchina elettronica. “Ho votato perché ogni cittadino bulgaro possa avere una normale vita europea”, ha scritto Petkov, sottolineando di non volere che le sue figlie siano costrette ad andare all’estero per studiare o lavorare. (Seb)