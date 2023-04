Afghanistan: ministra Interno Regno Unito, negoziati in corso su tre connazionali detenuti da talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso negoziati in merito a tre cittadini del Regno Unito detenuti dai talebani in Afghanistan. Lo ha reso noto la ministra dell’Interno britannica, Suella Braverman. I tre connazionali sono un turista, Miles Routledge, un medico volontario, Kevin Cornwell, e un terzo cittadino britannico il cui nome non è stato specificato ma di cui si sa che gestisce un albergo a Kabul. A quanto ha riferito la stampa britannica, i tre individui sono stati arrestati dalla polizia segreta afgana in episodi separati e sono detenuti da gennaio. “Se ci sono rischi per la sicurezza delle persone, se sono cittadini britannici all’estero, il governo di Londra farà tutto quello che è necessario per garantire che sono al sicuro”, ha dichiarato all’emittente “Sky News” Braverman. (Rel)