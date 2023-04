Vaticano: Papa presiede la celebrazione della domenica delle Palme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piazza San Pietro è gremita di fedeli in vista della celebrazione della domenica delle Palme, che prenderà il via questa mattina alle 10. A presiedere la celebrazione sarà Papa Francesco, come annunciato dallo stesso Bergoglio ieri mattina, all'uscita del policlinico Agostino Gemelli, dove era stato ricoverato per tre giorni. Il Pontefice sarà affiancato all'altare dal cardinale argentino, Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio cardinalizio. Con la celebrazione delle Palme hanno avvio ufficialmente i riti della Settimana Santa che, come confermato dalla sala stampa vaticana, seguiranno il corso normale, già stabilito prima del ricovero di Papa Francesco. (Civ)