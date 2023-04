Medio Oriente: Cisgiordania, 3 gli israeliani feriti a seguito di un tentato assalto con auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a tre il numero di militari israeliani rimasti feriti dopo che, nella serata di ieri, un palestinese ha tentato di investire con un’auto alcune persone nei pressi della città di Beit Ummar, a nord di Hebron, in Cisgiordania. L’assalitore, poi identificato come Mohammed Baradiyah, un giovane di 23 anni membro dei servizi di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), è stato ucciso dai militari israeliani, hanno poi riferito le forze di difesa israeliane in dichiarazioni riprese da “The Times of Israel”. La stessa fonte ha raccontato che l’autista, Mohammed, ha accelerato verso i militari e li ha investiti mentre questi stavano svolgendo operazioni di messa in sicurezza delle strade della zona da lancia-sassi e altri tipi di attacchi. I tre feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni, sono stati trasferiti da paramedici negli ospedali Hadassah Ein Kerem e Shaare Zedek di Gerusalemme. Commentando l’accaduto sul proprio account Twitter, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha affermato che atti di terrore simili devono essere affrontati con "mano forte e con tenacia", aggiungendo di avere fiducia nelle forze di sicurezza "che continuano ad agire con risolutezza contro il terrore e per riportare la pace tra gli abitanti".(Res)